В торжественно открытый фонтан на Арсенальной провалился грузовик

Утром грузовик заехал на сухой фонтан, который торжественно открыли на Арсенальной площади первого сентября, и провалился.

Читайте также: Киевские власти планируют получать 46 млн грн в год с парковок

"Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, расположенное в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать ближе", – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сейчас место аварии огородили вместе с грузовиком. Специалисты проверяют состояние форсунок, смонтированных под плиткой. Инвестор проекта – пространство обустраивала компания A Development – обещает до конца недели восстановить фонтан.

В то же время в КГГА считают, что водитель должен компенсировать все убытки.