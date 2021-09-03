В урочисто відкритий фонтан на Арсенальній провалилася вантажівка

Вранці вантажівка заїхала на сухий фонтан, який урочисто відкрили на Арсенальній площі першого вересня, та провалилася.

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“Водій зранку привіз бутильовану воду в одну з установ, розташованій у відреставрованому приміщенні. І мав зупинитися біля воріт та занести її. Але вирішив не напружуватися і під’їхати ближче”, – повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Зараз місце аварії огородили разом із вантажівкою. Фахівці перевіряють стан форсунок, змонтованих під плиткою. Інвестор проекту – простір облаштовувала компанія A Development – обіцяє до кінця тижня відновити фонтан.

Водночас у КМДА вважають, що водій мусить компенсувати всі збитки.