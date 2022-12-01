Отключенное уличное освещение и светофоры приводят к колоссальному увеличению смертельных ДТП.

В Киеве в 6 раз увеличилось количество погибших в ДТП с участием пешеходов с появлением веерных отключений. Об этом сообщил пресс-офицер управления патрульной полиции в Киеве Андрей Молокоедов в эфире телеканала «Киев».

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«Приблизительно на 55% увеличилось количество аварий с пострадавшими. Если брать пешеходов, то вдвое увеличились дорожные происшествия с участием пешеходов. В 6 раз увеличилось количество погибших в этих авариях. То есть степень тяжести последствий от аварий ухудшилась. Если брать аварии на пешеходных переходах, то также более чем в 2 раза увеличилось их количество», — отметил он.

Вообще, в Украине из-за отключения электроэнергии в темное время становится очень опасно на дорогах — водители не видят пешеходов, одетых в темную одежду без светоотражающих элементов.