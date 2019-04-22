С 15 по 21 апреля 2019 года, в рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управление патрульной полиции в г. Киеве, сотрудниками коммунального предприятия перемещено на специальную площадку 37 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

В КП "Центр организации дорожного движения" круглосуточно работают грузовые автомобили-эвакуаторы с краном-манипулятором и экипажей в составе водителей и стропальщиков, обеспечивающих погрузку, перевозку и разгрузку транспортных средств.

Читайте также: У киевских полицейских украли служебный Toyota Prius: фото

Временное задержание транспортных средств осуществляется на основании статьи 265-2 КоАП, в том числе и в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУоАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3 ст. 122 КУоАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 КУоАП (совершение дорожно-транспортного происшествия), ст. 126 КУоАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины "Об исполнительном производстве".

Информацию о временно задержанных транспортных средствах можно получить, позвонив по номеру 102.