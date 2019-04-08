С 01 по 7 апреля 2019 года, в рамках сотрудничества КП "Центр организации дорожного движения" и Управления патрульной полиции в г.Киеве, сотрудниками коммунального предприятия перемещены на специальную площадку 28 транспортных средств нарушителей правил дорожного движения, которые были временно задержаны патрульными полицейскими.

В КП “Центр организации дорожного движения” круглосуточно работают грузовые автомобили-эвакуаторы с краном-манипулятором и экипажи в составе водителей и стропальщиков, которые обеспечивают загрузки, перевозки и разгрузки транспортных средств.

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Временное задержание транспортных средств осуществляется на основании статьи 265-2 КУОАП, в том числе и в случае наличия у патрульного полицейского оснований считать, что водителем совершено нарушение, предусмотренное ст. 130 КУОАП (Управление транспортным средством в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), ч. 3. ст. 122 КУОАП (Нарушение правил остановки или стоянки), ст. 124 Куоап (Совершение дтп), ст. 126 КУОАП (Управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства, а также страхового полиса), а также в случае выявления транспортного средства должника, объявленного в розыск в соответствии со ст. 36 Закона Украины “Об исполнительном производстве”.