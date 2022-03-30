Киевские чиновники призывают предпринимателей, которые в довоенное время предоставляли услуги по прокату электросамокатов и велосипедов, возобновить работу.

Поскольку город постепенно оживает и в него частично возвращаются жители, которые ранее уехали в более безопасные города и регионы, возникла потребность в альтернативных видах транспорта, ведь общественный транспорт, в том числе метро, работают в сокращенном режиме.

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"На сегодня общественный транспорт работает в ограниченном режиме, его движение организовано в тех местах, где можно это сделать. Альтернативой для перемещения на коротких расстояниях могут стать самокаты и велосипеды. Поэтому я призываю бизнес рассмотреть возможность возвращения на улицы столицы прокатного транспорта и предоставлять услуги по велопрокату и прокату электросамокатов”, – призвал заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.