Київські чиновники закликають підприємців, які у довоєнний час надавали послуги із прокату електросамокатів та велосипедів, відновити роботу.

Оскільки місто поступово оживає та до нього частково повертаються жителі, які раніше виїхали у більш безпечні міста та регіони, виникла потреба у альтернативних видах транспорту, адже громадський транспорт, у тому числі метро, працюють у скороченому режимі.

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“На сьогодні громадський транспорт працює в обмеженому режимі, його рух організовано у тих місцях де можна це зробити. Альтернативою для переміщення на коротких відстанях можуть стати самокати та велосипеди. Тому я закликаю бізнес розглянути можливість повернення на вулиці столиці прокатного транспорту та надавати послуги з велопрокату та прокату електросамокатів”, – закликав заступник голови КМДА Микола Поворозник.