В Киеве продолжается внедрение транспортной системы на базе камер городской системы видеонаблюдения. Она поможет уменьшить пробки на дорогах и сделает муниципальный транспорт более эффективным.

Аналоги таких систем уже показали свою эффективность во многих городах развитых стран. Они отслеживают информацию о загруженности дорог и отправляют эти данные дорожным службам или полиции. Поэтому время реагирования на дорожные препятствия или ДТП будет в разы быстрее. Именно такая система позволила разгрузить дороги одного из крупнейших городов в мире – Нью-Йорка.

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Сложные перекрестки в Киеве уже анализируются 31 камерой ИТС. До конца года планируется подключение еще 43 камер.

Всего к аналитическому модулю прогнозирования загруженности трафика подключены более тысячи камер города, а в случае необходимости подсчет транспортного потока выполняют и другие камеры.

"Добавлю, что совместно с зарубежными партнерами мы проводим анализ комплексной схемы движения транспорта. Одна из главных задач – оптимизация управления светофорных объектов", – пишет на своей странице в соцсети Петр Оленич, заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации (CDTO).