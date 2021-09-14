У Києві продовжується впровадження транспортної системи на базі камер міської системи відеоспостереження. Вона допоможе зменшити затори на дорогах та зробить муніципальний транспорт більш ефективним.

Аналоги таких систем вже показали свою ефективність в багатьох містах розвинених країн. Вони відстежують інформацію про завантаженість доріг та відправляють ці дані дорожнім службам або ж поліції. Тому час реагування на дорожні перешкоди чи ДТП буде в рази швидшим. Саме така система дозволила розвантажити дороги одного із найбільших міст у світі - Нью-Йорку.

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Найскладніші перехрестя в Києві вже аналізуються 31 камерою ІТС. До кінця року планується під'єднання ще 43 камер.

Загалом до аналітичного модулю прогнозування завантаженості трафіку під'єднано більше тисячі камер міста, а у разі необхідності підрахунок транспортного потоку виконують і інші камери.

“Додам, що спільно із зарубіжними партнерами ми проводимо аналіз комплексної схеми руху транспорту. Одне з головних завдань - оптимізація керування світлофорними об‘єктами”, - пише на своїй сторінці у соцмережі Петро Оленич, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).