Нарушитель ударил кормчего, сел в его автомобиль и вскоре совершил дорожно-транспортное происшествие. Теперь фигуранту грозит от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что на Оболонском проспекте неизвестный ударил его и угнал автомобиль марки «Митсубиси Лансер». На место выехали патрульные, оперативники и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

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Для поиска транспортного средства была введена специальная полицейская операция. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы «Безопасный город» и проследили движение авто. Следовательно, патрульные по полученной ориентировке обнаружили машину и нарушителя за рулем на улице Левка Лукьяненко. За это время мужчина успел попасть в ДТП.

Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это – местный житель, 1984 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.