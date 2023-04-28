Подвыпивший просто ожидал трезвого драйвера. Полицейские составили протокол по ст. 130 на человека, который не управлял автомобилем.

Несколько нетипичное дело по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения), Кодекс об административных правонарушениях рассмотрел в апреле Днепровский районный суды города Киева.

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Как отмечено в материалах дела об административном правонарушении, в марте 2023 года патрульные полицейские составили протокол по ст. 130 в отношении водителя, пытавшегося воспользоваться услугой “Драйвер” или “Трезвый водитель”.

Так, 5 марта около 22:00 патрульные полицейские, «дежурившие» возле известного в Киеве ресторана «Маяк» на Днепровской набережной, увидели водителя, который, по их мнению, пытался покинуть паркинг ресторана в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Subaru.

Полицейские подошли к водителю и предложили пройти осмотр состояния алкогольного опьянения. Впрочем, водитель согласился пройти соответствующий осмотр только в медицинском учреждении – больнице «Социотерапия».

В итоге врач нарколог констатировал у гражданина наличие алкогольного опьянения – 0,63 промилле. После этого в отношении водителя составили протокол по ст. 130.

Впрочем, граждане в судебном заседании вину не признали. Он рассказал, что 5 марта действительно отдыхал в ресторане «Маяк», однако около 22:00 решил воспользоваться услугой Драйвер – то есть вызвать водителя, который сел за руль Subaru и доставил автомобиль по месту жительства владельца.

Пока гражданин возле Subaru ждал драйвера, к нему подошли патрульные полицейские, которые к этому моменту находились в патрульном автомобиле, стоящем недалеко от ресторана.

Поскольку полицейские предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения, то владелец Subaru понял, что просто так полицейские его уже в покое не оставят, а до наступления комендантского часа остается только один час.

Проходить осмотр на состояние опьянения на месте инцидента водитель отказался, поскольку полицейские не предоставили ему достаточной информации о сертификации, модели и техническом состоянии алкотестера. Поэтому он решил ехать с полицейскими в «Социотерапию». В медицинском учреждении гражданин дважды прошел осмотр с помощью прибора Драгера, однако результаты оказались противоречивыми. Медицинские анализы он не сдавал, а результаты осмотра в письменном виде ему никто не предоставил.

Также, водитель попросил суд обратить внимание, что 5 марта он не управлял автомобилем Subaru, а потому ничего не нарушил.

Исследовав видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, суд обратил внимание, что запись не содержит информации об управлении владельца Subaru указанным автомобилем. Фактически запись содержит только разговоры гражданина с полицейскими о медицинском осмотре.

Также суд установил, что два осмотра на состояние опьянения с помощью Драгера в медицинском учреждении дали противоречивые результаты (0,63 и 0,67 промилле соответственно). При этом протокол содержит поправку в части результатов осмотра лица.

В результате, исследовав позиции сторон, суд закрыл производство в связи с отсутствием состава административного правонарушения.