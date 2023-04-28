Чоловік напідпитку просто очікував тверезого драйвера. Поліцейські ж склали протокол за ст. 130 на людину, яка не керувала автомобілем.

Дещо нетипову справу за ч. 1 ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу про адміністративні правопорушення розглянув у квітні Дніпровський районний суди міста Києва.

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Як зазначено у матеріалах справи про адміністративне правопорушення, у березні 2023 року патрульні поліцейські склали протокол за ст. 130 щодо водія, який намагався скористатися послугою “Драйвер” або “Тверезий водій”.

Так, 5 березня близько 22:00 патрульні поліцейські, які «чергували» біля відомого у Києві ресторану “Маяк” на Дніпровській набережній, побачили водія, який, на їх думку, намагався покинути паркінг ресторану у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі Subaru.

Поліцейські підійшли до водія та запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння. Втім, водій погодився пройти відповідний огляд лише у медичному закладі – лікарні “Соціотерапія”.

У підсумку, лікар нарколог констатував у громадянина наявність алкогольного сп’яніння – 0,63 проміле. Після цього щодо водія склали протокол за ст. 130.

Втім, громадяни в судовому засіданні вину не визнав. Він розповів, що 5 березня дійсно відпочивав у ресторані “Маяк”, однак близько 22:00 вирішив скористатися послугою “Драйвер” – тобто викликати водія, який би сів за кермо Subaru та доставив автомобіль за місцем проживання власника.

Поки громадянин біля Subaru чекав драйвера, до нього підійшли патрульні поліцейські, які до цього моменту знаходились в патрульному авто, що стояло неподалік від ресторану.

Оскільки поліцейські запропонували водію пройти огляд на стан сп’яніння, то власник Subaru зрозумів, що просто так поліцейські його вже у спокої не залишать, а до настання комендантської години залишається лише одна година.

Проходити огляд на стан сп’яніння на місці інциденту водій відмовився, оскільки поліцейські не надали йому достатньої інформації щодо сертифікації, моделі та технічного стану алкотестеру. Тому він вирішив їхати з поліцейськими в “Соціотерапію”. У медичному закладі громадянин двічі пройшов огляд за допомогою приладу “Драгер”, однак результати виявилися суперечливими. Медичні аналізи він не здавав, а результати огляду в письмовому вигляді йому ніхто не надав.

Також, водій попросив суд звернути увагу, що 5 березня він не керував автомобілем Subaru, а відтак, нічого не порушив.

Дослідивши відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, суд звернув увагу, що запис не містить інформації щодо керування власника Subaru зазначеним автомобілем. Фактично запис містить лише розмови громадянина з поліцейськими щодо медичного огляду.

Також суд встановив, що два огляди на стан сп’яніння за допомогою “Драгер” у медичному закладі дали суперечливі результати (0,63 та 0,67 проміле відповідно). При цьому протокол містить виправлення в частині результатів огляду особи.

У підсумку, дослідивши позиції сторін, суд закрив провадження у зв’язку з відсутністю складу адміністративного правопорушення.