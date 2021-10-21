После перераспределения дорожного пространства схема движения на ул. Соломенской изменена. У автомобилистов забрали почти половину дороги для обустройства полосы общественного транспорта и велодорожки.

Полоса общественного транспорта шириной 3,5 м, 2 автомобильные полосы по 3м и велополоса шириной 1,5 м вместо 3-х автомобильных полос по 4 метра. Именно такое распределение пространства на ул. Соломенской одобрили и воплотили киевские чиновники.

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Кроме этого, на ул. Соломенской на перекрестках с ул. Волгоградской / ул. Андрея Головко и ул. Максима Кривоноса / ул. Генерала Шаповала впервые в столице устроили вафельную разметку.

Она обозначает проезжую часть в пределах регулируемого перекрестка, на которую по правилам дорожного движения запрещен въезд во время возникновения пробки или создания препятствий для движения транспортных средств и пешеходов.