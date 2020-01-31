Движение будет ограничено с 22:00 31 января до 5:00 2 февраля. За это время "Киевавтодор" планирует провести необходимый ремонт.

"На эстакаде Южного моста вышла из строя обойма одного из старых деформационных швов. Поэтому, на сооружении мы проведем противоаварийные работы. Будем работать в направлении Правого берега", – говорится в официальном сообщении "Киевавтодора".

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"Работы будут продолжаться на выходных. Поэтому мы меньше будем влиять на трафик. Во время работ движение частично ограничено. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении.