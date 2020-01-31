Рух буде обмежно з 22:00 31 січня до 5:00 2 лютого. За цей час «Київавтодор» планує провести необхідний ремонт.

"На естакаді Південного мосту вийшла з ладу обойма одного зі старих деформаційних швів. Через це, на споруді проведемо протиаварійні роботи. Працюватимемо у напрямку Правого берега", сказано в офіційному повідомленні "Київавтодору".

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"Роботи триватимуть на вихідних. Тому ми менше впливатимемо на трафік. Під час робіт рух частково обмежено. Перепрошуємо за незручності", йдеться в повідомлені.