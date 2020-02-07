На мосту Патона в Киеве частично ограничат движение транспорта для обеспечения его дальнейшей безопасной эксплуатации.

Об этом сообщил сегодня во время часа вопросов к мэру первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. "Там уже ограничено движение пассажирского транспорта – крупногабаритные автобусы и троллейбусы заменены на более легкие. Начинаем буквально с сегодняшнего дня отгораживать две полосы, по которым будет запрещено движение транспорта. Будет организовано движение по пяти полосам – три в сторону правого берега, две – левого. Будет присутствовать полиция в части ограничения заезда на мост большегрузного транспорта", – сказал Поворозник.

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Мэр столицы Виталий Кличко выразил надежду, что до конца года проектные работы будут закончены и власть будет иметь "четкую картину" и сможет перейти к реконструкции моста Патона. "Что касается финансирования реконструкции моста скажу, что это очень недешевое удовольствие и будет стоить около полмиллиарда долларов США. Однозначно, когда проект будет завершен мы будем знать четкую сумму", – отметил он.

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