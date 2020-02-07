На мосту Патона в Києві частково обмежать рух транспорту для забезпечення його подальшої безпечної експлуатації.

Про це повідомив сьогодні під час години запитань до Київського міського голови перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. "Там вже обмежений рух пасажирського транспорту - великогабаритні автобуси і тролейбуси замінені на більш легкі. Починаємо буквально з сьогоднішнього дня відгороджувати дві полоси, по яких буде заборонено рух транспорту. Буде організований рух по п’яти полосах - три в сторону правого берега, дві - лівого. Буде присутня поліція в частині обмеження заїзду на міст великовантажного транспорту", - сказав Поворозник.

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Мер столиці Віталій Кличко висловив сподівання, що до кінця року проектні роботи будуть закінчені і міська влада буде мати "чітку картину" і зможе перейти до реконструкції мосту Патона. "Щодо фінансування реконструкції мосту скажу, що це дуже недешеве задоволення і буде коштувати близько пів мільярда доларів США. Однозначно, коли проект буде завершено ми будемо значи чітку суму", - зауважив він.

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