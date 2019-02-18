Похоже, у кого-то из столичных чиновников появились тесные отношения с компанией, которая изготавливает пластиковые столбики. За последние несколько недель ими отгородили много мест в столице.

Сотрудники КП "Центр организации дорожного движения" установили дорожные вехи на направляющих островках на площади Победы. Таким образом была исключена парковка, транспортных средств.

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Конечно, парковка на островках безопасности и разделителях потоков является нарушением Правил дорожного движения, но при отсутствии достаточного количества парко мест водители вынуждены были отступать от правил.

Публикуем фоторепортаж с утра понедельника – и уже исторические фото в прошлую пятницу.

Напомним, что такие дорожные вехи уже появились на Почтовой площади, возле Бессарабского рынка и в других местах столицы.