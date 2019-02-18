Схоже, у когось із столичних чиновників з’явились тісні стосунки з компанією, що виготовляє пластикові стовпчики. За останні кілька тижнів ними відгородили багато місць в столиці.

Співробітники КП "Центр організації дорожнього руху" встановили дорожні віхи на напрямних острівцях на площі Перемоги. Таким чином було унеможливлено паркування транспортних засобів.

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Звісно, паркування на острівках безпеки та напрямних острівцях є порушенням Правил дорожнього руху, але при відсутності достатньої кількості місць для парковки водії змушені були відступати від Правил.

Публікуємо фоторепортаж з ранку понеділка - і вже історичні фото минулої п'ятниці.

Нагадаємо, що такі дорожні віхи вже з’явились на Поштовій площі, біля Бесарабського ринку та в інших місцях столиці.