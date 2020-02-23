Штраф равен 20-кратному размеру часовой стоянки, то есть в центре города – 200 гривен.

Об активной работе по оформлению штрафов за неуплату парковки сообщил руководитель столичного сервиса «Инспекция по парковке» Дмитрий Рахматуллин. “Штраф за неуплату парковки Инспекция по парковке выносит так же часто, как и за нарушение Правил дорожного движения,” - говорит Дмитрий у себя на странице в Фейсбук.

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Штраф за неуплату услуг составляет 20-кратный размер от 1 часа пользования площадкой. Например, если водитель не оплатил парковку в первой зоне, сумма наказания составит 10 грн * 20=200 грн.

Штраф за парковку на месте для лиц с инвалидностью составляет 30-кратный размер от 1 часа пользования. (Соответственно 10*30=300 грн).

При оплате штрафа в 10-дневный срок существует дисконт 50%. В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней постановление подлежит принудительному исполнению.

Оплатить парковку в Киеве можно через мобильное приложение, с помощью SMS или через паркомат. Инспектор по парковке сначала проверяет, оплачены ли услуги парковки с помощью этих сервисов. Если нет – выписывает штраф и оставляет его на стекле автомобиля нарушителя.

Напомним, где найти место для парковки в Киеве: интерактивная карта.