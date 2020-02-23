Штраф дорівнює 20-кратному розміру годинної стоянки, тобто в центрі міста – 200 гривень.

Про активну роботу з оформлення штрафів за несплату паркування повідомив керівник столичного сервісу «Інспекція з паркування» Дмитро Рахматуллін. «Штраф за несплату паркування Інспекція з паркування виносить так само часто, як і за порушення Правил дорожнього руху,” - говорить Дмитро у себе на сторінці в Фейсбук.

Читайте також: радник Кличка знайшов, де паркуватись у Києві

Штраф за несплату послуг складає 20-кратний розмір від 1 години користування майданчиком. Наприклад, якщо водій не сплатив паркування у першій зоні, сума покарання складатиме 10 грн*20=200 грн.

Штраф за паркування на місці для осіб з інвалідністю складає 30-кратний розмір від 1 години користування. (Відповідно 10*30=300 грн).

При оплаті штрафу в 10-денний термін існує дисконт 50%. У випадку несплати штрафу протягом 30 днів постанова підлягає примусовому виконанню.

Оплатити паркування в Києві можна через мобільний додаток, за допомогою SMS чи через паркомат. Інспектор з паркування спочатку перевіряє, чи сплачені послуги паркування за допомогою цих сервісів. Якщо ні – виписує штраф та залишає його на склі автомобіля порушника.

Нагадаємо, де знайти місце для паркування у Києві: інтерактивна мапа.