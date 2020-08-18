Продавцы в перчатках предлагают роллы и безалкогольные напитки.

В центре Киева на улице Шота Руставели появились продавцы, предлагающие приобрести водителям в пробке "быструю еду" японской кухни. Идею испытывает известный столичный ресторатор Дмитрий Борисов.

По его инициативе продавцы на улице предлагают еду из его ресторана. Это роллы в удобной упаковке, нори, шаурма с тунцом, лососем или угрем. Также есть салфетки, столовые приборы. Вся пища изготовлена ​​и упакована таким образом, что ее можно есть одной рукой, сильно не отвлекаясь от вождения. Особенно в пробке, когда водители откровенно скучают или звонят (а вот это делать Правила запрещают).

Оплатить можно на месте бесконтактно картой или смартфоном.

Напомним, что ресторан Bentley закрылся через 7 дней после открытия.