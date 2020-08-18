Продавці в рукавичках пропонують роли та безалкогольні напої.

В центрі Києва на вулиці Шота Руставелі з'явилися продавці, які пропонують придбати водіям у заторі "швидку їжу" японської кухні. Ідею випробовує відомий столичний ресторатор Дмитро Борисов.

За його ініціативою продавці на вулиці пропонують їжу з його ресторану. Це роли в зручній упаковці, норі, шаурма з тунцем, лососем або вугром. Також є серветки, столові прилади. Вся їжа виготовлена та упакована таким чином, що її можна їсти однією рукою, сильно не відволікаючись від керування авто. Особливо в заторі, коли водії відверто нудьгують чи телефонують (а от це робити Правила забороняють).

Оплатити можна на місці безконтактно картою або смартфоном.

Нагадаємо, що ресторан Bentley закрився через 7 днів після відкриття.