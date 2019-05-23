Полицейские за 10 дней контроля скорости на проспекте Соборности и улице Борщаговской задокументировали 150 нарушений.

С 13 мая патрульные начали измерять скорость движения еще на двух участках дороги: проспекте Соборности и улице Борщаговской. До этого времени полицейские осуществляли замеры скорости движения на проспектах: Бажана, Победы и Броварском, на улице Саперно-Слободской, а также на Набережном и Столичном шоссе.

За 10 дней измерения скорости движения на новых участках дороги патрульные уже задокументировали более 150 случаев нарушения скоростного режима движения.

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В общем, с начала измерения скорости движения в столице (08.10.18), патрульные зафиксировали более 12 тысяч нарушений, связанных с превышением максимально допустимой скорости движения. Примерно каждый 10-й превысил скорость движения на свыше 50 км/ч максимально разрешенной на данном участке дороги.

Напомним, что за превышение установленных ограничений скорости движения предусмотрена административная ответственность:

согласно части 1 статьи 122 КУоАП – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более, чем на 20 км/ч – влечет за собой наложение штрафа в размере 255 гривен;

согласно части 3 статьи 122 КУоАП – превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более, чем на 50 км/ч – влечет за собой наложение штрафа в размере 510 гривен;

согласно общему правилу разрешенная скорость движения в городе составляет – 50 км/ч, за исключением участков, где она дополнительно регулируется дорожными знаками.

Напомним обо всех штрафах за нарушение ПДД.