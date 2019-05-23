Поліцейські за 10 днів контролю швидкості на проспекті Соборності та вулиці Борщагівській задокумендували 150 порушень.

З 13 травня патрульні почали вимірювати швидкість руху ще на двох ділянках дороги: проспекті Соборності та вулиці Борщагівській. До цього часу поліцейські здійснювали виміри швидкості руху на проспектах: Бажана, Перемоги та Броварському, на вулиці Саперно-Слобідській, а також на Набережному та Столичному шосе.

За 10 днів вимірювання швидкості руху на нових ділянках дороги патрульні вже задокументували понад 150 випадків порушення швидкісного режиму руху.

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Загалом, від початку вимірювання швидкості руху в столиці (08.10.18), патрульні зафіксували понад 12 тисяч порушень, пов’язаних з перевищенням максимально допустимої швидкості руху. Приблизно кожен 10-й перевищив швидкість руху на понад 50 км/год від максимально дозволеної на даній ділянці дороги.

Нагадаємо, що за перевищення встановлених обмежень швидкості руху передбачена адміністративна відповідальність:

відповідно до частини 1 статті 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 20 км/год — тягне за собою накладення штрафу у розмірі 255 гривень;

відповідно до частини 3 статті 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше, як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень;

За загальним правилом дозволена швидкість руху у місті складає — 50 км/год, за виключенням ділянок, де вона додатково регулюється дорожніми знаками.

Нагадаємо про всі штрафи за порушення ПДР.