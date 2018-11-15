Рішення є першим в судовій практиці після впровадження радарів у 2018 році.

Казанківський районний суд Миколаївської області рішенням від 07.11.2018 зробив висновок, що лазерний вимірювач швидкості TRUCAM відповідає вимогам закону.

На підтвердження свого висновку суд зазначив, що "Вимірювач швидкості автотранспортних засобів лазерний LTI 20/20 TruCAM" отримав сертифікат затвердження типу вимірювальної техніки 29.08.2012 року, серії А № 006694 та зареєстрований в реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером У3197-12.

Згідно з експертним висновком НДЦ "ТЕЗІС" НТУУ "КПІ" механізми технічного захисту інформації лазерного вимірювача швидкості транспортних засобів TruCAM" LTI 20/20 відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні.

Читайте також: біля поліції треба проїжджати зі швидкістю 40 км/год

Також судом встановлено, що згідно свідоцтва № 22-01/11923, лазерний вимірювач швидкості транспортних засобів TruCAM" LTI 20/20 № ТС000760 пройшов повірку з результатом похибки від 2 км/год до 320 км/год."

Рішення підлягає оскарженню та може бути скасоване.

Нагадаємо, що українці не сплатили половину з нарахованийх штрафів за перевищення швидкості.