Минув місяць з тих пір як поліція почала використовувати прилади TruCam. Вже є перші результати такої роботи. Штрафи за перевищення швидкості оплатили лише 58 % порушників.

Вимірювання швидкості за допомогою приладів TruCam прокоментував перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький. На його думку, результати застосування приладу TruCam не лише в цифрах. Результати – в превенції даного правопорушення.

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"Адже, з самого початку використання приладів, ми заявляли, що проводимо вимірювання у максимально відкритий спосіб:

1) Всі місця, де ми проводимо вимірювання (а це місця концентрації ДТП з тяжкими наслідками), позначені на карті, яку можно знайти на нашому сайті та сторінці в ФБ.

2) Перед місцями вимірювання, в обов’язковому порядку, встановлено спеціальні знаки, які попереджають про фото-, відео фіксацію правопорушень.

3) В місцях вимірювання стоїть службовий транспортний засіб з увімкненими проблисковими маячками синього кольору."

Патрульними поліцейськими в період з 16.10.2018 по 13.11.2018 за перевищення встановлених обмежень швидкості руху винесено 8 123 постанови про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за частинами першою та третьою статті 122 КУпАП. Накладено стягнення у вигляді штрафу на загальну суму 2 мільйони 289 тисяч 135 гривень, з яких сплачено добровільно на загальну суму 1 мільйон 325 тисяч 234 гривні, що становить 58 % від загальної суми накладених штрафів.

"Але хочу ще раз наголосити, що проводячи фіксацію у такий спосіб, ми даємо чіткий сигнал - наша мета не наскладати якомога більше матеріалів, а попередити це правопорушення, знизити швидкість руху в найнебезпечніших місцях", - каже Олексій Білошицький.