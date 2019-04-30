Сейчас инспекторы по парковке проводят разъяснительную работу, но уже через несколько недель начнутся репрессии – владельцев авто (а не водителей, нарушающих правила) будут штрафовать с помощью "писем счастья".

Как сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, пока еще задача инспекторов по парковке, которые вышли на улицы столицы – всего лишь предупреждение водителей о нарушениях.

Читайте также: Новинки Шанхайского автосалона, которые привезут в Украину

"Через несколько недель мы намерены представить первые результаты работы инспекторов, а также рассказать подробнее об их полномочиях и функцииях", – рассказал он.

И только после этого инспекторы смогут выписывать штрафы и инициировать эвакуацию транспортных средств нарушителей на штрафплощадку.

Виновен владелец, а не водитель

Новые правила парковки автомобилей Украины вступили в силу 27 сентября 2018 года.

Так, с конца сентября вводится фото- и видеофиксация нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта. Среди них – неуплата услуг парковки или парковка на местах для инвалидов лицами, которые не имеют такого права.

"Для этого обязательно наличие не менее двух изображений транспортного средства, которые сделаны из противоположных или разных ракурсов", – говорится в новом законе.

Если нарушения есть, то автомобиль эвакуируют, а информацию об этом присылают на мобильный и на адрес электронной почты, которые указали пользователи или владельцы транспортного средства.

Читайте также: Почему иностранцы вывозят из Украины мотоциклы МТ "Днепр"

Эвакуировать авто могут, если оно оставлено на проезжей части в два и более рядов, расположено в запрещенных местах, мешает движению других транспортных средств, нарушает схему парковки и прочее.

"Инспектор после задержания транспортного средства должен сообщить Нацполиции о задержании, с указанием времени и места, куда был эвакуирован автомобиль. Рассчитаться за парковку или оплатить штраф можно будет только в безналичной форме. Это должно исключить человеческий фактор и минимизировать возможность коррупции", – прописано в новых правилах.

Как рассказал юрист Денис Журавель, в свою очередь владелец авто, в случае несогласия с постановлением инспектора, может обжаловать это решение. При этом же препятствовать выписывать постановление водитель не имеет права (собственно, как и полицейским).

После того, как новые правила вступили в силу, Киевсовет предоставил будущим инспекторам по парковке Департамента транспортной инфраструктуры КГГА право фиксировать нарушения правил парковки в столице и вызвать эвакуаторы для транспортировки автомобилей нарушителей на штрафплощадки. Изначально планировалось, что следить за соблюдением правил парковки в городе будут 150 инспекторов, которым обещают зарплату в 10,2 тыс. гривен.

Неравнодушные помогут

В Киевской инспекции по парковке уже сообщали о том, что неравнодушные граждане могут также бороться в автохамами.

"Если вы заметили нарушение парковки, то можете на это отреагировать. В соответствии со статьей 40 Конституции и Законом об обращениях граждан, украинцы могут обратиться к патрульной полиции с жалобой. Это заявление правоохранители обязаны рассмотреть в течение 30 дней, установить личность нарушителя и наказать его. Для этого сделайте несколько фотографий правонарушения так, чтобы было четко видно местность, дорожные знаки или разметку. Укажите город, адрес, дату правонарушения, номерные знаки автомобиля и ваши контактные данные, добавьте фотографии", – рассказали в столичной Инспекции по парковке. Вот только пожаловаться пока возможно только бумажным письмом.

На благо отечества

За январь-февраль 2019 года Киев получил прибыль от реализации услуг парковки в размере 11,7 млн. грн., Что на 2,1 млн. грн., или на 18% больше, чем за тот же период годом ранее. Что касается 2018-го, то от реализации услуг парковки было получено 69,9 млн. грн. При этом на сегодня в столице обустроено 1 тыс. 19 парковок на 49 тыс. 795 паркомест.

Здесь мы говорим о доходах в бюджет, которые автомобилисты платят за "услугу" парковки. А вот тем, кто пренебрегает правилами, вернее владельцам авто, водители которых пренебрегли правилами, придется заплатить штраф.

Согласно правилам парковки, о которых мы уже говорили выше, есть несколько видов ответственности за нарушение правил парковки.

Так, за нарушение правил стоянки, остановки и парковки, которые существенно препятствуют движению транспорта (КоАП ст. 122 часть 3) – штраф в размере 510 грн. с последующей эвакуацией автомобиля; за нарушение правил парковки, которые не мешают проезду (КоАП ст. 122 часть 1) – штраф в размере 255 грн.; за неуплату парковки – штраф в 20-ти кратном размере от стоимости парковки (если тариф на парковку в центральной зоне 15 грн.), то есть 300 грн.; за парковку на местах для инвалидов – штраф от 1020 до 1700 грн. (КУоАП ст. 122 часть 5); за парковку на местах для инвалидов (на платных парковках) – штраф в 30 кратном размере от стоимости парковки, то есть 450 грн.

Еще летом прошлого года мэр Киева Виталий Кличко говорил о том, что штрафы за нарушение правил парковки в столице нужно усилить.

"Отсутствие ответственности за хаотичные парковки на улицах городов привело к критической ситуации на дорогах. Поэтому штрафы за такие нарушения будут значительными", – говорил градоначальник. Правда, о строительстве цивилизованных паркингов мэр ничего не сообщил.

Читайте также: Tesla взорвалась на стоянке в Китае: видео