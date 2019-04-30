Зараз інспектори з паркування проводять роз’яснювальну роботу, але вже за кілька тижнів почнуться репресії – власників авто (а не водіїв, які порушують правила) будуть штрафувати за допомогою "листів щастя".

Як повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, поки ще завдання вийшли на вулиці столиці інспекторів з паркування - всього лише попередження водіїв про порушення.

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"Через кілька тижнів ми маємо намір презентувати перші результати роботи інспекторів, а також розповісти докладніше про їхні повноваження і функції", - розповів він.

І тільки після цього інспектори зможуть виписувати штрафи і ініціювати евакуацію транспортних засобів порушників на штрафмайданчик.

Винен власник, а не водій

Нові правила паркування автомобілів Україні вступили в чинності 27 вересня 2018 року.

Так, з кінця вересня вводиться фото- і відеофіксації порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспорту. Серед них - несплата послуг паркування або паркування на місцях для інвалідів особами, які не мають такого права.

"Для цього є обов'язковим наявність не менше двох зображень транспортного засобу, які зроблені з протилежних або різних ракурсів", - зазначено в новому законі.

Якщо порушення є, то автомобіль евакуюють, а інформацію про це надсилають на мобільний і на адресу електронної пошти, які вказали користувачі або власники транспортного засобу.

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Евакуювати авто можуть якщо він поставлений на проїжджій частині в два і більше рядів, розташований в заборонених місцях, своїм заважає руху інших транспортних засобів, порушує схему паркування та інше.

"Інспектор після затримання транспортного засобу повинен повідомити Нацполіціі про затримання, із зазначенням часу і місця, куди був евакуйований автомобіль. Розрахуватися за парковку або оплатити штраф можливо буде тільки в безготівковій формі. Це повинно виключити людський фактор і мінімізувати можливість корупції", - прописано в нових правилах.

Як розповів юрист Денис Журавель, в свою чергу власник авто, в разі незгоди з постановою інспектора, може оскаржити це рішення. При цьому ж перешкоджати виписувати постанову водій не має права (власне, як і поліцейським).

Після того, як нові правила вступили в силу, Київрада надала майбутнім інспекторам з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА право фіксувати порушення правил парковки в столиці і викликати евакуатори для транспортування автомобілів порушників на штрафмайданчики. Спочатку планувалося, що стежити за дотриманням правил паркування в місті будуть 150 інспекторів, яким обіцяють зарплату в 10,2 тис. Гривень.

Небайдужі допоможуть

У Київській інспекції з паркування вже повідомляли про те, що небайдужі громадяни можуть також боротися в автохамамі.

"Якщо ви помітили порушення парковки, то можете на це відреагувати. Відповідно до статті 40 Конституції і Закону про звернення громадян, українці можуть звернутися до патрульної поліції зі скаргою. Ця заява правоохоронці зобов'язані розглянути протягом 30 днів, встановити особу порушника і покарати його. Для цього зробіть кілька фотографій правопорушення так, щоб було чітко видно місцевість, дорожні знаки або розмітку. Вкажіть місто, адресу, дату правопорушення, номерні знаки автомобіля і ваші контактні дані, додайте фотографії", - розповіли в столичній Інспекції з паркування.

Ось тільки поскаржитися поки можливо тільки паперовим листом.

На благо вітчизни

За січень-лютий 2019 років Київ отримав прибуток від реалізації послуг паркування в розмірі 11,7 млн. Грн., Що на 2,1 млн. Грн., Або на 18% більше, ніж за той же період роком раніше. Що стосується 2018 го, то від реалізації послуг паркування було отримано 69,9 млн. Грн. При цьому на сьогодні в столиці облаштовано 1 тис. 19 парковок на 49 тис. 795 паркомісць.

Тут ми говоримо про доходи в бюджет, які автомобілісти платять за "послугу" паркування. А ось тим, хто нехтує правилами, вірніше власникам авто, водії яких знехтували правилами, доведеться сплатити штраф.

Згідно з правилами паркування, про які ми вже говорили вище, є кілька видів відповідальності за порушення правил паркування.

Так, за порушення правил стоянки, зупинки та паркування, які істотно перешкоджають руху транспорту (КУпАП ст. 122 частина 3) - штраф у розмірі 510 грн. з подальшою евакуацією автомобіля; за порушення правил парковки, які не заважають проїзду (КУпАП ст. 122 частина 1) - штраф у розмірі 255 грн .; за несплату парковки - штраф в 20-ти кратному розмірі від вартості парковки (якщо тариф на паркування в центральній зоні 15 грн.), тобто 300 грн .; за парковку на місцях для людей з інвалідністю - штраф від 1020 до 1700 грн. (КУпАП ст. 122 частина 5); за парковку на місцях для людей з інвалідністю (на платних парковках) - штраф у 30 кратному розмірі від вартості парковки, тобто 450 грн.

Ще влітку минулого року мер Києва Віталій Кличко говорив про те, що штрафи на порушення правил паркування в столиці потрібно посилити.

"Відсутність відповідальності за хаотичні парковки на вулицях міст призвело до критичної ситуації на дорогах. Тому штрафи за такі порушення будуть значними ", - говорив градоначальник. Щоправда, про будівництво цивілізованих паркінгів мер нічого не повідомив.

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