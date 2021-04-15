Инспекция по парковке провела рейд и оштрафовала владельцев автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов не на асфальте.

За то, что организованных мест для парковки возле жилых зданий не хватает, а местные власти этим вопросом не занимаются, их жители паркуют автомобили на почве. Что не является нарушением. Однако инспекция по парковке не отличает грунтовое покрытие от газона и выписывает владельцам таких автомобилей штрафы.

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В соответствии с подпунктом е пункта 15.10 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 10.10.2001 № 1306, с изменениями и дополнениями, стоянка транспортных средств на газонах запрещается.

Согласно правилам дорожного движения газон – это участок однородной территории с дерновым покровом, который искусственно создается путем посева и выращивания дернообразующих трав (преимущественно многолетних злаков) или дернования.

Конечно, подобные штрафы незаконные и их нужно обжаловать в суде. Однако это непростая процедура и скорее всего большинство автовладельцев решит, что дешевле такой штраф заплатить. Но от этого проблема с наличием мест для парковки не решится, а вероятность получить такой штраф еще раз значительно возрастет.