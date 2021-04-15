Інспекція з паркування провела рейд і оштрафувала власників автомобілів, що припарковані у дворах жилих будинків не на асфальті.

Через те, що організованих місць для паркування біля жилих будників не вистачає, а місцева влада цим питанням не займається, їх мешканці паркують автомобілі на ґрунті. Що не є порушенням. Однак інспекція з паркування не відрізняє ґрунтове покриття від газону і виписує власникам таких автомобілів штрафи.

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Відповідно до підпункту є пункту 15.10 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306, зі змінами та доповненнями, стоянка транспортних засобів на газонах забороняється.

Згідно з правилами дорожнього руху газон — це ділянка однорідної території із дерновим покривом, який штучно створюється шляхом посіву і вирощування дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або одернування.

Звісно, подібні штрафи є незаконними і їх потрібно оскаржувати у суді. Проте це непроста процедура і скоріш за все більшість автовласників вирішить, що дешевше такий штраф заплатити. Але ж від цього проблема з наявністю місць для паркування не вирішиться, а вірогідність отримати такий штраф ще раз значно зросте.