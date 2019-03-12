Вблизи метро “Лыбидская” ежедневно можно фиксировать сотни и тысячи нарушений правил парковки. Однако полиция приехала, чтобы наказать активистов "ЗупиниЛося".

Активисты общественной организации “ЗупиниЛося” вернулись на место, откуда начинали свой проект — метро Лыбидская. Здесь ежедневно происходят сотни, тысячи нарушений правил дорожного движения.

За день можно насобирать миллионы гривен штрафов за неправильную парковку

Водители просто превратили полосу маршрутного транспорта в парковку, останавливаются во втором, а иногда даже в третьем ряду. Хотя рядом — огромный удобный паркинг торгового центра. Это в очередной раз доказывает, что лосям не помогут паркинги, нужно менять что-то в головах этих людей.

Напомним, как киевлянам жаловаться на нарушителей правил парковки.