Вблизи метро “Лыбидская” ежедневно можно фиксировать сотни и тысячи нарушений правил парковки. Однако полиция приехала, чтобы наказать активистов "ЗупиниЛося".
Активисты общественной организации “ЗупиниЛося” вернулись на место, откуда начинали свой проект — метро Лыбидская. Здесь ежедневно происходят сотни, тысячи нарушений правил дорожного движения.
За день можно насобирать миллионы гривен штрафов за неправильную парковку
Водители просто превратили полосу маршрутного транспорта в парковку, останавливаются во втором, а иногда даже в третьем ряду. Хотя рядом — огромный удобный паркинг торгового центра. Это в очередной раз доказывает, что лосям не помогут паркинги, нужно менять что-то в головах этих людей.
Напомним, как киевлянам жаловаться на нарушителей правил парковки.