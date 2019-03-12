Поблизу метро “Либідська” щодня можна фіксувати сотні та тисячі порушень правил паркування. Однак поліція приїхала, щоб наказати активістів “ЗупиниЛося”.

Активісти громадської організації “ЗупиниЛося” повернулися в місце, звідки починали свій проект — метро Либідська. Тут щодня відбуваються сотні, тисячі порушень правил дорожнього руху.

За день можна назбирати мільйони гривень штрафів за неправильне паркування

Водії просто перетворили смугу маршрутного транспорту на парковку, зупиняються в другому, а інколи навіть в третьому ряду. Хоча поруч — величезний зручний паркінг торгового центру. Це вкотре доводить, що лосям не допоможуть паркінги, потрібно змінювати щось в головах цих людей.

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