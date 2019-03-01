Для цього Інспекція з паркування м. Києва опублікувала спеціальну довідку.

Інспекція з паркування у м. Києві, яка продовжує набирати співробітників у штат, мабуть, хоче полегшити собі роботу. На своїй сторінці в мережі Фейсбук Інспекція опублікувала інстрцукцію для громадян, які хочуть повідомити владу про порушників паркування.

Зокрема Інспекція нагадує, що згідно статті 40 Конституції України та Закону України про звернення громадян, існує можливість звертатись до патрульної поліції зі скаргою. Її МВС зобов'язана розглянути протягом 30 днів, встановити особу порушника та покарати його.

Для цього слід зробити кілька фотографій правопорушення таким чином, щоб було чітко видно місцевість, дорожні знаки або розмітку.

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Далі оформити заяву – від руки на листі папару або на комп'ютері (після чого роздрукувати її). В заяві необхідно вказати місто, адресу, дату правопорушення, номерні знаки автомобіля та контактні дані заявника, підписати, додати фотографії.

Роздруковану заяву чи листок з написанною заявою треба надіслати листом до управління Патрульної поліції за адресою: вул. Федора Ернста, 3, м. Київ, 03048. Також на сторінці контактів поліції є інші контактні дані, на які можна надсилати скарги.

Нагадаємо, що фотофіксація порушень ПДР вийшла на фінішну пряму.