Для этого Инспекция по парковке г. Киева опубликовала специальную справку.

Инспекция с парковки в г. Киеве, которая продолжает набирать сотрудников в штат, видимо, хочет облегчить себе работу. На своей странице в сети Фейсбук Инспекция опубликовала инструкцию для граждан, которые хотят сообщить власти о нарушителях парковки.

В частности Инспекция напоминает, что согласно статьи 40 Конституции Украины и Закона Украины об обращениях граждан, существует возможность обращаться к патрульной полиции с жалобой. Ее МВД обязана рассмотреть в течение 30 дней, установить личность нарушителя и наказать его.

Для этого следует сделать несколько фотографий правонарушения таким образом, чтобы было четко видно местность, дорожные знаки или разметку.

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Далее оформить заявление – от руки на листе бумаги или на компьютере (после чего распечатать его). В заявлении необходимо указать город, адрес, дату правонарушения, номерные знаки автомобиля и контактные данные заявителя, подписать, добавить фотографии.

Распечатанное заявление или листок с написанным заявлением нужно отправить письмом в управление Патрульной полиции по адресу: ул. Федора Эрнста, 3, м. Киев, 03048. Также на странице контактов полиции есть другие контактные данные, на которые можно отправлять жалобы.

Напомним, что фотофиксация нарушений ПДД вышла на финишную прямую.