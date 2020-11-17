За несколько дней в Киеве произошла серия повреждений автомобилей неизвестными лицами

В Киеве произошел очередной случай обливания автомобиля кислотой. На этот раз акт вандализма зафиксирован во дворе дома на улице Панаса Мирного. Об этом сообщается на странице “Киев оперативный” в Facebook.

Читайте также: Киеве появился вандал, который борется с "неправильной" парковкой

Очевидцев просят помочь установить и задержать злоумышленников. В соцсети сообщают, что это уже третий случай обливания автомобилей кислотой. Так, 9 ноября днем ​​был облит кислотой автомобиль, припаркованный во дворе дома на ул. Беретти, 5. Еще один подобный случай произошел на ул. Елены Телиги.

Проте, кияни повідомляють, що 15 листопада на проспекті Маяковського невідомі облили кислотою два автомобілі, які стояли на прибудинковій парковці.