В Киеве возобновили автомобильное движение на обновленной части Большой кольцевой дороги от Одесской площади до улицы Ватутина. Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Город продолжает обновлять Большую кольцевую дорогу. Уже открыли движение на обновленной части дороги от Одесской площади до улицы Ватутина. Это – один из участков, который столица недавно получила на свой баланс от области. На чем город настаивал давно, чтобы иметь возможность начать ремонт. Ведь десятилетиями там только латали ямы. Последний раз дорогу капитально ремонтировали 46 лет назад! Теперь эта часть "уставшей" дороги – почти три километра шестиполосной магистрали – отстраивается практически заново", – сообщил Виталий Кличко.

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На участке Большой кольцевой уложили два слоя асфальта. Также установили светофоры и 105 опор для современной системы наружного освещения. Обустроят новые тротуары, велодорожки, осуществят благоустройство прилегающей территории. Капитальный ремонт включает установку барьерного ограждения и 8 современных павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. Полностью завершить этот объект город планирует в следующем году.

Кроме того, в рамках капремонта Кольцевой дороги начали капремонт улицы Лятошинского. На ней устроят велополосы, зоны для парковки автомобильного транспорта, установят новую сеть наружного освещения. Параллельно продолжается и средний ремонт другого участка дороги – от Столичного шоссе до разворота вблизи АЗС "ОККО".