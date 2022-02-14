Сегодня в Киеве состоится встреча президента Владимира Зеленского с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, который посетит нашу страну с рабочим визитом. Поэтому возможны ограничения дорожного движения.

Как сообщает Управление государственной охраны Украины, 14 февраля в связи с рабочим визитом в Украину Федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца возможны временные ограничения дорожного движения в центральной части города Киева, а также на некоторых улицах Дарницкого района.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его немецкий коллега в Киеве должны синхронизировать позиции, с которыми канцлер поедет в Москву.