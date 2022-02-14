Сьогодні в Києві відбудеться зустріч президента Володимира Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який відвідає нашу країну з робочим візитом. Через це можливі обмеження дорожнього руху.

Як повідомляє Управління державної охорони України, 14 лютого у зв’язку з робочим візитом до України Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Олафа Шольца можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський і його німецький колега в Києві мають синхронізувати позиції, з якими канцлер поїде до Москви.