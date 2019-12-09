Это никак не связано с празднованием Нового Года.

На столичной улице Ивана Федорова установили светодиодную подсветку пешеходного перехода. Она мерцает, повышая внимание водителей к наземному объекту. Эффект мерцания создается десятком фонариков, которые вклеены на асфальт перед переходом. Они питаются от солнечных батарей. Кроме того, подобные элементы установили и на разметке, которая разделяет потоки транспорта.

"Киевавтодор" сообщает, что эти LED-элементы были переданы городу бесплатно от "иностранных партнеров".

Подобные "светлячки" используются в разметке на дорогах США, Германии и Франции. Однако как долго они прослужат в нашей стране, не берется прогнозировать никто. Ведь аналогичные световые элементы, которые установили после реконструкции дороги в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, перестали работать (были украдены или повреждены) уже через несколько месяцев.

Напомним, что Крещатик не будут перекрывать для автомобилей.