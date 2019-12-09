Це ніяк не пов'язано зі святкуванням Нового Року.

На столичній вулиці Івана Федорова встановили світлодіодну підсвітку пішоходного переходу. Вона мерехтить, підвищуючи увагу водіїв до наземного об'єкту. Ефект мерехтіння створюється десятком ліхтариків, які вклеєні на асфальт перед переходом. Вони живляться від сонячних батарей. Окрім того, подібні елементи встановили і на розмітці, яка розділяє потоки транспорту.

"Київавтодор" повідомляє, що ці LED-елементи були передані місту безкоштовно від "іноземних партнерів".

Подібні "світлячки" використовуються в розмітці на дорогах США, Німеччини та Франції. Однак як довго вони прослужать в нашій країні, не береться прогнозувати ніхто. Адже аналогічні світлові елементи, які встановили після реконструкції дороги в селі Петропавлівська Борщагівка Київської області, перестали працювати (були вкрадені або пошкоджені) вже через кілька місяців.

Нагадаємо, що Хрещатик не будуть перекривати для автомобілів.