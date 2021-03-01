В течение нескольких дней патрульные задержали группы лиц, которые срезали катализаторы из автомобилей.

Вчера, около 3-х ночи, в полицию поступил вызов от жителя дома на улице Маршала Малиновского. Мужчина услышал вблизи гаражей подозрительные звуки и вызвал полицию.

Читайте также: В Киеве продолжают красть катализаторы с автомобилей

Когда инспекторы прибыли на вызов, то заметили мужчину около автомобиля Honda и другого, бежавшего с места. Патрульные разделились и задержали обоих. Во время визуального осмотра обнаружили, что автомобиль не поврежден, но под ним лежат инструменты.

Инспекторы выяснили, что вероятные злоумышленники приехали на автомобиле Volkswagen, по требованию полицейских задержанные открыли багажник для поверхностной проверки, где лежал уже вырезанный автомобильный катализатор. Мужчины признались, что вырезали его из автомобиля Honda вблизи станции метро Харьковская. Кроме чужого имущества в автомобиле задержанных обнаружили несколько пакетиков с белым порошкообразным веществом, вероятно, наркотики.

Днями ранее, во дворе на улице Натальи Ужвий патрульные задержали трех человек, один был с сумкой, где лежал гидравлический инструмент для рихтовки. В автомобиле, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники, обнаружили остальные инструменты. Обследовав территорию, патрульные увидели, что в припаркованном рядом Lexus срезаны оба катализатора.

В обоих случаях патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.