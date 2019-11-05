На перекрестке улиц Саксаганского и Шота Руставели произошел прорыв трубопровода. Проезжая часть дороги полностью разрушена. Под асфальт провалилось два автомобиля.

Произошел прорыв трубы с горячей водой. На проезжей части улицы Саксаганского (на пересечении с улицей Шота Руставели) полностью блокировано движение. Один автомобиль уже достали, другим занимаются спасательные службы.

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Очевидно, что ближайшие несколько дней проезд по улице Саксаганского вряд ли восстановят.