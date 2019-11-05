На перехресті вулиць Саксаганського та Шота Руставелі стався прорив трубопроводу. Проїзна частина дороги повністю зруйнована. Під асфальт провалилось два автомобілі.

Стався прорив труби з гарячою водою. На проїзній частині вулиці Саксаганського (на перетині з вулицею Шота Руставелі) повністю блоковано рух. Один автомобіль уже дістали, іншим займаються рятувальні служби.

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Очевидно, що найближчі кілька днів проїзд по вулиці Саксаганського навряд чи відновлять.