На столичных дорогах уже установили несколько новых дорожных знаков "Смена покрытия".

Знаки, имеющие классификационный номер 1.40, уже появились на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской.

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Они предупреждают водителей, что те въезжают на участок с разным дорожным покрытием, которое является аварийно опасным. Ведь такое покрытие имеет разный коэффициент сцепления и различную степень деформации. Это может привести к потере водителем контроля над автомобилем.

Согласно сообщению, эти знаки разработала и инициировала ко включению в Правила дорожного движения киевская власть.