Расходы за номера для автомобилей переложат на водителей. При этом МВД должно сэкономить на номерных знаках 1,5 млн гривен.

Кабинет Министров поддержал и передал в парламент проект закона "Об изменениях в Закон О дорожном движении", в котором меняется система распределения номерных знаков для автомобилей.

Во-первых, порядок изготовления номерных знаков для транспортных средств должны передать в компетенцию Кабмина. Он, в свою очередь, освободит МВД от необходимости закупать номерные знаки и выдавать их автовладельцам.

Согласно новому порядку, Сервисные центры МВД будут лишь закреплять номерные знаки за автомобилями, которые регистрируют. А их заказывать автовладельцы будут самостоятельно – у предприятий, которые их изготавливают. Единственное предостережение – эти номера должны соответствовать государственным стандартам.

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Согласно пояснительной записке МВД, экономия от такого решения из-за отказа от постоянных командировок сотрудников МВД составит около 1,5 млн грн. Вместе с тем неизвестно, будет ли регулироваться стоимость номерных знаков, которые производят предприниматели. И как именно будет вестись отбор претендентов на эти работы. Ведь сейчас, по информации МВД, стоимость номерных знаков для граждан обходится дешевле, чем себестоимость их для государства. Таким образом, если парламент поддержит данный законопроект, стоимость номерных знаков для населения увеличится.