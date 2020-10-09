Витрати за номери для автомобілів перекладуть на водіїв. При цьому МВС має зекономити на номерних знаках 1,5 млн гривень.

Кабінет Міністрів підтримав й передав в парламент проект закону "Про зміни в Закон Про дорожній рух", в якому змінюється система розподілу номерних знаків для автомобілів.

По-перше, порядок виготовлення номерних знаків для транспортних засобів мають передати в компетенцію Кабміну. Він, в свою, чергу, звільнить МВС від необхідності закуповувати номерні знаки та видавати їх автовласникам.

Згідно нового порядку, Сервісні центри МВС будуть лише закріпляти номерні знаки за автомобілями, які реєструють. А їх замовляти автовласники будуть самостійно - у підприємств, які їх виготовляють. Єдине застереження – ці номери повинні відповідати державним стандартами.

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Згідно пояснювальної записки МВС, економія від такого рішення через відмову від постійних відряджень співробітників МВС становитиме близько 1,5 млн грн. Разом з тим невідомо, чи буде регулюватись вартість номерних знаків, які виготовлятимуть підприємці. І як саме буде вестись відбір претендентів на ці роботи. Адже зараз, за інформацією МВС, вартість номерних знаків для громадян обходиться дешевше, ніж собівартість їх для держави. Таким чином, якщо парламент підтримає даний законопроект, вартість номерних знаків для населення збільшиться.