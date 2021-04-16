Киевские власти считают, что парковка должна быть платной. Для сбора средств с автомобилистов, уже устанавливают новые паркоматы.

Коммунальщики не только убрали старые паркоматы, но и неожиданно поставили новые – на Бессарабской площади. Вдоль дороги между рынком и ареной.

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Новые паркоматы имеют большой сенсорный экран и интересную технологию контроля – с помощью специальных камер.

Такие камеры будут фиксировать номера автомобилей и контролировать оплату. Установлены камеры на задней части паркоматов и внутри специальных столбиков, которые расположены вдоль парковочной площадки.

Пока это система, которая будет работать в рамках эксперимента.

Стоит заметить, что Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством с отсутствующими номерными знаками. Если транспортное средство стоит (им никто не управляет) наличие номерных знаков не является обязательным.