Київська влада вважає що паркування повинно бути платним. Для збирання коштів з автомобілістів вже встановлюють нові паркомати.

Комунальники не тільки прибрали старі паркомати, а й неочікувано поставили нові - на Бессарабській площі. Вздовж дороги між ринком та Ареною.

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Нові паркомати мають великий сенсорний екран та цікаву технологію контролю – за допомогою спеціальних камер.

Такі камери будуть фіксувати номери автівок та контролювати сплату. Встановлені камери на задній частині паркоматів та всередині спеціальних стовпчиків, які розташовані вздовж паркувального майданчика.

Поки що це система, яка працюватиме в рамках експерименту.

Варто зауважити, що Правила дорожнього руху забороняють керувати транспортним засобом з відсутніми номерними знаками. Якщо транспортний засіб стоїть (їм ніхто не керує) наявність номерних знаків не є обов’язковою.