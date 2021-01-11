Киевлянин предложил проверенный вариант преодоления пробок в столице. Такая система уже давно работает в Москве и других российских городах.

Петицию в Киевский городской совет с просьбой решить проблему с пробками на дорогах города зарегистрировал киевлянин Виктор Пиничкин. Для улучшения ситуации мужчина предлагает нарисовать на перекрестках Киева так называемую "вафельную" разметку.

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По мнению мужчины, благодаря "вафельной" разметке желтого цвета, автомобили не смогут останавливаться на перекрестках, соответственно – могут уменьшиться и пробки. "Разметка визуально напомнит водителям пункт 16.4, уменьшит количество блокировок и разгрузит центр города в часы "пик", – поясняет автор петиции.

Мужчина добавляет, что подобная разметка уже обустроена на улице Владимирской и бульваре Шевченко.

В Росси штраф за остановку на "вафельной" разметке составляет 1000 рублей (380 грн). Такие нарушения фиксируются камерами в автоматическом режиме.